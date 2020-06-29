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Дешевле 50 тысяч долларов. Как выглядят и почем сейчас продаются бюджетные «двушки» Минска
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке столицы за последние два месяца самыми стабильными были цены на двухкомнатные квартиры. Средняя цена квадратного метра, согласно
Ул. Крамского, 16
Квартира площадью 38,5 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажного дома (Советский район). Это малометражка, с проходной комнатой, совмещенным санузлом и кухней в 4,8 метра. Продается за 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1090 за квадратный метр.
Ул. Плеханова, 111
Квартира площадью 38,4 квадратного метра находится в панельном доме 1973 года постройки (капремонт был в 2012 году). Площадь жилых комнат — 7,4 и 14,7 метров, одна из них проходная. Продается квартира за 45 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 171 доллар за «квадрат».
Ул. Челюскинцев, 73
Квартира площадью 40,1 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажной сталинки. Жилые комнаты и санузел раздельные, балкона нет. Продается за 48 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 197 за квадратный метр.
Ул. Каховская, 64
Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в кирпичном доме 1962 года постройки. Одна из жилых комнат проходная, санузел совмещенный. Жилье продается за 48 тысяч долларов, по 1 143 за квадратный метр.
Ул. Минина, 13
Квартира площадью 39,8 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажного дома 1958 года постройки. «В квартире индивидуальное отопление, установлен новый газовый котел. Из мебели и бытовой техники остается все, что вы видите на фотографиях», — говорится в объявлении. Цена — 48,5 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 218 за квадратный метр (цена квадратного метра не совсем вписывается в заданный нами параметры, но мы сделали исключение из-за мебели, которая остается после продажи).
Ул. Волгоградская, 31 А
Квартира площадью 43,8 квадратного метра расположена в блочном доме 1960 года постройки. В 2012 году тут был проведен капремонт. Продают квартиру за 49,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 139 за квадратный метр.
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Посмотрели, как выглядят самые дешевые двухкомнатные квартиры, продающиеся на вторичном рынке жилья.
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