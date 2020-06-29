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Выездной прием министром Авраменко в облисполкоме отменен

29.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Выездной прием граждан министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Николаевичем Авраменко, который должен был состояться 2 июля 2020 г. с 11.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме, ОТМЕНЯЕТСЯ


 
 
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Выездной прием граждан министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Николаевичем Авраменко, который должен был состояться 2 июля 2020 г. с 11.00...
 
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