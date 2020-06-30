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Джанлуиджи Буффон на год продлил контракт с «Ювентусом»

30.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джанлуиджи Буффон на год продлил контракт с «Ювентусом»

Легенда итальянского футбола, ветеран «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом еще на один год. 

В составе туринской команды 42-летний голкипер провёл 18 сезонов. С «Ювентусом» Буффон девять раз становился чемпионом Италии. В нынешнем сезоне он провел семь матчей чемпионата страны. 

Также контракт с командой продлил капитан туринцев Джорджо Кьеллини, который выступает за «Ювентус» с 2005 года.

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Легенда итальянского футбола, ветеран «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом еще на один год.  В составе туринской команды 42-летний голкипер...
 
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