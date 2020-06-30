|
Джанлуиджи Буффон на год продлил контракт с «Ювентусом»
Источник материала: ОНТ
Легенда итальянского футбола, ветеран «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом еще на один год.
В составе туринской команды 42-летний голкипер провёл 18 сезонов. С «Ювентусом» Буффон девять раз становился чемпионом Италии. В нынешнем сезоне он провел семь матчей чемпионата страны.
Также контракт с командой продлил капитан туринцев Джорджо Кьеллини, который выступает за «Ювентус» с 2005 года.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легенда итальянского футбола, ветеран «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом еще на один год. В составе туринской команды 42-летний голкипер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)