Джанлуиджи Буффон на год продлил контракт с «Ювентусом»

Источник материала: ОНТ

Легенда итальянского футбола, ветеран «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлил контракт с клубом еще на один год.

В составе туринской команды 42-летний голкипер провёл 18 сезонов. С «Ювентусом» Буффон девять раз становился чемпионом Италии. В нынешнем сезоне он провел семь матчей чемпионата страны.

Также контракт с командой продлил капитан туринцев Джорджо Кьеллини, который выступает за «Ювентус» с 2005 года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram