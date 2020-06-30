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В Индии запретили почти 60 приложений, в список вошли TikTok и WeChat

30.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии запретили почти 60 приложений, в список вошли TikTok и WeChat

В Индии местные власти запретили использование 59 приложений, в их число вошли знаменитая соцсеть TikTok, мессенджер WeChat и UC Browser. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По мнению властей Индии, данные приложения наносят вред суверенитету и целостности страны, ее обороноспособности, безопасности ее жителей и создают угрозу общественному порядку.

Многие из запрещенных приложений были разработаны в Китае. Блокировка будет распространяться как на мобильные гаджеты, так и для ПК и планшетов.

В «черный список» также вошли приложения Kwai, Clash of Kings, Mobile Legends, Weibo, Baidu map, Mi Community, UC News, Club Factory, QQ Music.


Фото: Markus Winkler, Pixabay

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В Индии местные власти запретили использование 59 приложений, в их число вошли знаменитая соцсеть TikTok, мессенджер WeChat и UC Browser. Об этом сообщили в пресс-службе...
 
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