«Линии Сталина» исполняется 15 лет

Источник материала: ОНТ

15 лет сегодня исполняется «Линии Сталина»! Один из самых известных историко-культурных комплексов страны празднует день рождения.

Его открывали к 60-летию Победы. Эту инициативу благотворительного фонда «Память Афгана» поддержал Александр Лукашенко. В итоге недалеко от столицы появился настоящий военно-исторический музей под открытым небом. Для создания использовали довоенные чертежи. Теперь здесь есть все виды укреплений и широко представлена военная техника: танки, авиация, стрелковое оружие. Кроме этого «Линия Сталина» регулярно реконструирует различные сражения и в эти дни становится живым учебником истории. Ближайшая реконструкция – уже 3 и 4 июля. Здесь пройдет фестиваль «Багратион», посвященный главному празднику страны – Дню Независимости.

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