Источник материала: Новости Волковыска

Мошенник под видом покупателя связывается с продавцом и предлагает ему перевести деньги с карты на карту. Далее «лже-покупатель» просит продавца сообщить реквизиты карточки: полный номер и срок действия. После чего злоумышленник высылает продавцу ссылку на фишинговый сайт для ввода кода подтверждения для получения перевода. Продавец вводит пароль 3D-Secure, и пароль становиться доступным мошенникам. Далее происходит списание денежных средств.

Ни в коем случае не предоставляйте в социальных сетях, мессенджерах и по телефону реквизиты своих банковских платежных карточек, 3D пароль, логин и пароль для входа в Интернет-банкинг, любые одноразовые СМС коды, высылаемые банком.

Если Вы предоставили реквизиты банковской платежной карточки, пароль 3D-Secure, то в срочном порядке заблокируйте карточку по телефону call-центра обслуживающего вас банка. После чего обязательно обратитесь в отделение банка для перевыпуска карточки.