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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к сезону
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону.
Под руководством главного тренера испанца Николаса Альварадо тренируются 15 футболистов. Сбор нашей команды завершится 8 июля. Планируется, что новый сезон Евролиги стартует в конце августа в португальском Назаре. Пока же игроки сосредоточены на национальных соревнованиях. После четырех туров чемпионата Беларуси по пляжному футболу прямые путевки в полуфинал завоевали «Кировск-СДЮШОР» и «Брест».
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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону. Под руководством главного тренера испанца Николаса Альварадо тренируются 15...
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