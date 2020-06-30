Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к сезону

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону.

Под руководством главного тренера испанца Николаса Альварадо тренируются 15 футболистов. Сбор нашей команды завершится 8 июля. Планируется, что новый сезон Евролиги стартует в конце августа в португальском Назаре. Пока же игроки сосредоточены на национальных соревнованиях. После четырех туров чемпионата Беларуси по пляжному футболу прямые путевки в полуфинал завоевали «Кировск-СДЮШОР» и «Брест».

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