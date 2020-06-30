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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к сезону

30.06.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к сезону

Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону.

Под руководством главного тренера испанца Николаса Альварадо тренируются 15 футболистов. Сбор нашей команды завершится 8 июля. Планируется, что новый сезон Евролиги стартует в конце августа в португальском Назаре. Пока же игроки сосредоточены на национальных соревнованиях. После четырех туров чемпионата Беларуси по пляжному футболу прямые путевки в полуфинал завоевали «Кировск-СДЮШОР» и «Брест». 

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Теги: Брест
 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к международному сезону. Под руководством главного тренера испанца Николаса Альварадо тренируются 15...
 
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