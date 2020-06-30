Минфин: внешний госдолг составил $16,8 млрд

Источник материала: Myfin

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По данным ведомства, государственный долг Республики Беларусь на 1 июня 2020 года составил 49,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,1 млрд рублей, или на 11,4%.

В январе - мае 2020 года привлечены внешние государственные займы на 449,3 млн долларов в эквиваленте.

Погашение внешнего государственного долга в январе - мае 2020 года составило 643,6 млн долларов.



Внутренний госдолг на 1 июня 2020 года составил 9,4 млрд рублей. Он вырос с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.

В министерстве также сообщили, что в январе - мае 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на 208,9 млн долларов в эквиваленте. Погашено валютных и рублевых гособлигаций на 307,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Что это значит?



Внешний госдолг Беларуси по данным на 1 июня несколько уменьшился по сравнению с началом этого года.



Если условно разделить общую сумму внешнего долг на жителей Беларуси, то по текущему курсу получится около $1771 на одного человека.

