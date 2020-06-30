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Goal: Лионель Месси выпал из тройки претендентов на «Золотой мяч»
Источник материала: ОНТ
Популярное спортивное издание Goal представило рейтинг претендентов на «Золотой мяч» этого сезона.
Первую строчку в нем сохранил форвард «Баварии» Роберт Левандовски. На второе место поднялся нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он занимал четвертую позицию. На третьей строке – игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. По оценке портала, форвард «Барселоны» Лионель Месси выпал из тройки претендентов на награду – ранее он занимал третье место, а сейчас находится на четверной строке.
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Популярное спортивное издание Goal представило рейтинг претендентов на «Золотой мяч» этого сезона. Первую строчку в нем сохранил форвард «Баварии» Роберт...
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