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Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

30.06.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади Победы запланировано патриотическое шествие «Беларусь помнит» с торжественным возложением цветов к монументу Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

У стелы «Минск – город-герой» состоится торжественный гала-концерт. Специалисты монтируют сцену под открытым небом. Пятничным вечером в 23.00 небо над Минском озарят яркие залпы фейерверка. Их можно будет увидеть в 8 точках города.

Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

В городе уже чувствуется праздничная атмосфера – вывески, флаги, устанавливают уже экраны. Я смотрю, что здесь концерт будет. То есть уже полным ходом подготовка.

Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

Сейчас все больше и больше украшают именно в стиле флага Беларуси – красный, зеленый, белый.

Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

Я заметил украшения. Видно, что кругом и символика, и флаги. Своей стране хочу пожелать отличного праздника, независимости, силы и процветания.

Гала-концерт, фейерверк, открытие музыкального фонтана. Как в Минске отметят День Независимости

Ярким аккордом праздника станет открытие музыкального фонтана в парке Янки Купалы. Минчан и гостей столицы ждет уникальное световое шоу в акватории Свислочи.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На площади Победы запланировано патриотическое шествие «Беларусь помнит» с торжественным возложением цветов к монументу Победы, сообщили в...
 
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