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Дженифер Мур о Беларуси: сегодня очень интересный период в развитии наших отношений. Мы становимся ближе друг к другу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июня в 5-й столичной гимназии состоялось открытие виртуального музея «Встреча на Эльбе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все желающие могут заглянуть и на страницу музея в режиме онлайн. Там собраны рассказы участников встречи, фотографии и видеохроника.
Дженифер Мур, временный поверенный в делах США:
Напомним, что встреча на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года и является одним из ключевых моментов Второй мировой войны. Тогда в результате встречи Красной Армии и войск США остатки дивизий Вермахта были окружены и разбиты на две части.
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Дженифер Мур о Беларуси: сегодня очень интересный период в развитии наших отношений. Мы становимся ближе друг к другу
Новости Беларуси. 30 июня в 5-й столичной гимназии состоялось открытие виртуального музея «Встреча на Эльбе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все...
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