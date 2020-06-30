Дженифер Мур о Беларуси: сегодня очень интересный период в развитии наших отношений. Мы становимся ближе друг к другу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня в 5-й столичной гимназии состоялось открытие виртуального музея «Встреча на Эльбе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Все желающие могут заглянуть и на страницу музея в режиме онлайн. Там собраны рассказы участников встречи, фотографии и видеохроника.

В открытии приняла участие и временный поверенный в делах США Дженифер Мур. Она отметила важность этого мероприятия для обоих государств.

Владимир Макей: мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в США и начал работать как можно скорее





Дженифер Мур, временный поверенный в делах США:

Это хороший способ не только вспомнить тех героев, которые были в нашей истории, но и подчеркнуть важную роль взаимодействия между нашими странами. Сегодня очень интересный период в развитии наших двусторонних отношений. Мы становимся ближе друг к другу, и это прекрасная возможность улучшить взаимопонимание между Беларусью и США.





Напомним, что встреча на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года и является одним из ключевых моментов Второй мировой войны. Тогда в результате встречи Красной Армии и войск США остатки дивизий Вермахта были окружены и разбиты на две части.