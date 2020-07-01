Крупнейший в Петриковском районе детский сад возобновил работу после реконструкции

Источник материала: ОНТ

Самый крупный детский сад в районе открылся в Петрикове после реконструкции. Обновленные группы готовы принять 260 малышей.





Два года назад 40-летнее здание дало трещину. Тогда приняли решение провести капремонт. Укрепили конструкции, заменили балконы и пожарные лестницы. Появились кабинеты для логопедов, два новых зала – физкультурный и хореографический, а также гардероб. При этом строители учли и пожелания родителей. На территории сада теперь современные игровые площадки и специальная зона, где ребята будут изучать правила дорожного движения со знаками и разметкой.

Облисполком передал саду сертификат на 80 тысяч рублей. Средства пойдут на укрепление материально-технической базы. Через несколько дней заведение вновь откроет свои двери для юных жителей райцентра.

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