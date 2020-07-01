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В ГАИ рассказали, где в июле будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июле 2020 года.


Фото: Глеб Малофеев

Дата

Время

Контролируемое направление
по нечетным числам

07.00−03.00

07.00−03.00

07.00−21.00

проспект Независимости, 99

проспект Независимости, 200

улица Казинца, 49
по нечетным числам

21.00−03.00

проспект Независимости, 45

по нечетным числам

21.00−03.00

улица Радиальная, 52
по нечетным числам

21.00−03.00

улица Академическая, 20
по четным числам

21.00−03.00

улица Маяковского, 16
по четным числам

21.00−03.00

проспект Независимости, 156
по четным числам

21.00−03.00

проспект Машерова, 51

8, 10, 15, 1, 22, 24 и 31 июля

21.00−03.00

проспект Победителей — переулок Веснинка

Дата

Время

Контролируемое направление
по нечетным числам

07.00−03.00

07.00−03.00

07.00−21.00

проспект Независимости, 99

проспект Независимости, 200

улица Казинца, 49
по нечетным числам

21.00−03.00

проспект Независимости, 45

по нечетным числам

21.00−03.00

улица Радиальная, 52
по нечетным числам

21.00−03.00

улица Академическая, 20
по четным числам

21.00−03.00

улица Маяковского, 16
по четным числам

21.00−03.00

проспект Независимости, 156
по четным числам

21.00−03.00

проспект Машерова, 51

8, 10, 15, 1, 22, 24 и 31 июля

21.00−03.00

проспект Победителей — переулок Веснинка

 
 
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