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В ГАИ рассказали, где в июле будут работать мобильные камеры фотофиксации
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Источник материала:
Tut.by
Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июле 2020 года.
|
Дата
|
Время
|
Контролируемое направление
|по нечетным числам
|
07.00−03.00
07.00−03.00
07.00−21.00
|
проспект Независимости, 99
проспект Независимости, 200
улица Казинца, 49
|по нечетным числам
|
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 45
|
по нечетным числам
|
21.00−03.00
|
улица Радиальная, 52
|по нечетным числам
|
21.00−03.00
|
улица Академическая, 20
|по четным числам
|
21.00−03.00
|
улица Маяковского, 16
|по четным числам
|
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 156
|по четным числам
|
21.00−03.00
|
проспект Машерова, 51
|
8, 10, 15, 1, 22, 24 и 31 июля
|
21.00−03.00
|
проспект Победителей — переулок Веснинка
|
Дата
|
Время
|
Контролируемое направление
|по нечетным числам
|
07.00−03.00
07.00−03.00
07.00−21.00
|
проспект Независимости, 99
проспект Независимости, 200
улица Казинца, 49
|по нечетным числам
|
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 45
|
по нечетным числам
|
21.00−03.00
|
улица Радиальная, 52
|по нечетным числам
|
21.00−03.00
|
улица Академическая, 20
|по четным числам
|
21.00−03.00
|
улица Маяковского, 16
|по четным числам
|
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 156
|по четным числам
|
21.00−03.00
|
проспект Машерова, 51
|
8, 10, 15, 1, 22, 24 и 31 июля
|
21.00−03.00
|
проспект Победителей — переулок Веснинка
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Датчики будут установлены в местах концентрации ДТП.
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