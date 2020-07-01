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К выборам телеканалы начнут крутить сериал о том, как похорошела Беларусь при Лукашенко

01.07.2020 12:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сразу пять беларуских гостелеканалов перед выборами покажут еженедельный социально-политический проект «Сделано!», который покажет «лучшие достижения нашей страны за годы суверенитета». Об этом узнал Telegraf.

Проект будут крутить телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 24», ОНТ, СТВ и «РТР-Беларусь». Премьера программы запланирована на 3 июля, День Независимости.

«В «СДЕЛАНО!» авторы-корреспонденты представят зрителям обширную панораму суверенной истории Беларуси, проследив за тем, как год за годом выполняются поручения главы государства», – рассказали в Белтелерадиокомпании.

Беларусы в том числе увидят «благоустроенные и комфортные города с развитой транспортной инфраструктурой, признанно высокий уровень медицинского обслуживания, образования, науки и IT-отрасли, модернизирующиеся хозяйства и объекты промышленного сектора, другие ключевые аспекты нашей жизни».

Ранее мы писали, что ЦИК отчитался об одобренных подписях, сданных претендентами на президентское кресло. Из двух миллионов подписей за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом забраковали чуть больше 60 тысяч, и это три процента. Символично, не так ли?

 
 
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Сразу пять беларуских гостелеканалов перед выборами покажут еженедельный социально-политический проект «Сделано!», который покажет «лучшие достижения нашей...
 
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