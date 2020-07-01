К выборам телеканалы начнут крутить сериал о том, как похорошела Беларусь при Лукашенко

Источник материала: KYKY

Сразу пять беларуских гостелеканалов перед выборами покажут еженедельный социально-политический проект «Сделано!», который покажет «лучшие достижения нашей страны за годы суверенитета». Об этом узнал Telegraf.

Проект будут крутить телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 24», ОНТ, СТВ и «РТР-Беларусь». Премьера программы запланирована на 3 июля, День Независимости.

«В «СДЕЛАНО!» авторы-корреспонденты представят зрителям обширную панораму суверенной истории Беларуси, проследив за тем, как год за годом выполняются поручения главы государства», – рассказали в Белтелерадиокомпании.

Беларусы в том числе увидят «благоустроенные и комфортные города с развитой транспортной инфраструктурой, признанно высокий уровень медицинского обслуживания, образования, науки и IT-отрасли, модернизирующиеся хозяйства и объекты промышленного сектора, другие ключевые аспекты нашей жизни».

Ранее мы писали , что ЦИК отчитался об одобренных подписях, сданных претендентами на президентское кресло. Из двух миллионов подписей за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом забраковали чуть больше 60 тысяч, и это три процента. Символично, не так ли?