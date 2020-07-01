В Бресте чествовали победителей областного соревнования и обладателей звания «Человек года Брестчины»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Бресте чествовали победителей соревнования за 2019 год и победителей ежегодного конкурса «Человек года Брестчины».





Победители соревнования определены в 13 номинациях. Лучших успехов в минувшем году добились город Барановичи, Ляховичский район и Мотольский сельский совет Ивановского района. Среди промышленных организаций - пинское торгово-производственное предприятие "Стэнлес". В агропромышленном комплексе лучшим признано ОАО "АгроНива" Каменецкого района. На Доску Почета занесены ремонтно-строительное предприятие "Барановичиремстрой", Березовский зональный узел электросвязи Брестского филиала РУП "Белтелеком", грузовой автопарк №4 Барановичей, Кобринское ЖКХ, Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства, Брестский академический театр драмы, областной эндокринологический диспансер и футбольный клуб "Динамо-Брест".





Почетное звание «Человек года Брестчины» получили 16 человек.

В их числе Ольга Ясенович, тренер-преподаватель известной пловчихи Анастасии Шкурдай, председатель Брестской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Мария Гладун, гендиректор ОАО «Березастройматериалы» Александр Побожный, гендиректор ОАО «Брестский мясокомбинат» Павел Буховецкий.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поблагодарил победителей за вклад в развитие области, благодаря успехам трудовых коллективов область по итогам минувшего ода занесена на Республиканскую Доску Почета:

- Темпы роста за 4 года опережают среднереспубликанские по всем основным показателям – валовому региональному продукту, промышленности, сельскому хозяйству, внутренней и внешней торговле. Так, ВРП за 4 года вырос на 9 процентов. Мы первые в республике в молочной отрасли, в прошлом году произвели более 1,7 миллиона тонн молока, у нас самые высокие надои. За 4 года производство продуктов питания увеличилось почти на 20 процентов. Мы экспортируем 26 процентов в структуре республиканского объема экспорта продуктов питания.



