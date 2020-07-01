После реконструкции открылся ясли-сад на 175 мест в деревне Скоки Брестского района

Источник материала: Виртуальный Брест

Для Прибужья, где интенсивно ведется жилищное строительство на селе, вопрос обеспечения шаговой доступности дошкольного образования остается особенно актуальным. Решить эту проблему в д. Скоки и близлежащих населенных пунктах позволила проведенная реконструкция, после которой количество мест в ГУО «Ясли-сад д. Скоки» возросло до 175.





Открытие детского сада после реконструкции стало радостным событием для жителей деревни, особенно – для молодых родителей. В торжественной церемонии приняли участие руководство области и района, представитель строительной организации, педагогический коллектив дошкольного учреждения, а также будущие воспитанники и их родители.





- Хорошей традицией стало открывать какие-то знаковые объекты ко Дню Независимости Республики Беларусь. В стране и в регионе большое внимание уделяется подрастающему поколению. В частности, в Брестской области в прошлом году построили большие детские сады на 240 мест в Барановичах и Пинске, два года назад в Бресте открыли детский сад на 350 мест в новом микрорайоне, в прошлом году – школу-сад. Планируем и начинаем проектировать в Брестском районе еще один объект – школу-сад в Тельмах. Проблема остро стоит в новых микрорайонах городов, поэтому сейчас там внедряется новая форма размещения детских садов – на первых этажах строящихся домов. Такой детский сад появился в прошлом году в Дрогичине, еще один строится в Бресте, - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.





Руководитель области поздравил всех с открытием современного ясли-сада и поблагодарил строителей за качественную работу. Также губернатор вручил заведующей ГУО «Ясли-сад д. Скоки» Жанне Мойсеевец подарок для учреждения – компьютер и цветной принтер.

- У нас полностью обновился интерьер, для пребывания детей созданы самые комфортные условия. Мы постараемся организовать разнообразную работу объединений по интересам, откроем группы кратковременного пребывания, адаптационную площадку, - рассказала Жанна Мойсеевец. - Обновленное здание детского сада стало настоящим украшением нашей деревни. Уже выстроилась очередь из родителей, желающих отдать своего ребенка в наш садик. И я уверена, что к 1 сентября он будет полностью укомплектован воспитанниками. Наш коллектив приложит все усилия, чтобы дети в таких замечательных условиях получали качественное образование и воспитание.





Теперь маленьким воспитанникам будет удобно и просторно в ясельной группе на 15 малышей и восьми дошкольных группах на 20 детей каждая. Для занятий физкультурой и музыкой предусмотрены оборудованные залы, специалисты учреждения комфортно разместились в кабинетах учителя-дефектолога и педагога-психолога, а информационно-методический кабинет вмещает 26 посадочных мест. Также оборудованы новенький пищеблок, прачечная и медицинский изолятор. За счет средств отдела по образованию Брестского райисполкома закуплены детская игровая и спортивная мебель, надворное оборудование, мебель для групп и яслей и другой инвентарь.

Подрядчиком объекта выступило УП «Объединение Брестоблсельстрой», а заказчиком – УП «УКС Брестского района». Работы были начаты в апреле прошлого года, сметная стоимость объекта составила 4,6 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета. В рамках реконструкции был выполнен целый комплекс работ: строители обновили здание яслей-сада, возвели две одноэтажные пристройки с торцевых сторон и две двухэтажные – со стороны дворового фасада на 8 групп дошкольников. Помимо этого появились 9 веранд на детских групповых площадках и хозпостройка, произведена установка модульной котельной. Также благоустроили и оградили территорию детского сада.