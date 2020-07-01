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Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»

01.07.2020 18:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июля 2020 года Барановичский молочный комбинат вошел в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала.

Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Компания сохранила трудовые отношения с сотрудниками Барановичского МК на прежних условиях и с сохранением заработной платы. Сейчас завод в Барановичах работает в прежнем режиме, перерабатывая около 500 тонн молока в сутки. С осени здесь начнется серьезная модернизация, в результате которой в Барановичах будет создано одно из лучших в стране сырных производств мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный логистический центр созревания и хранения сыров, а также проведена реконструкция цеха СМП (сухих молочных продуктов). При этом площадка сохранит за собой еще одну специализацию – производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее Барановичской производственной площадки. Это хороший пример консолидации, открывающей новые горизонты и возможности как для компаний, так и для каждого сотрудника объединенного коллектива. Завод ждет новый этап развития: активная модернизация, наращивание производственных мощностей и технологического потенциала. А сейчас нам важно сделать все возможное, чтобы наши новые коллеги почувствовали себя частью большой и сплочённой команды компании «Савушкин продукт». Впереди у нас немало задач и решать их все мы будем вместе», – отметил генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

30 июня 2020 года ОАО «Барановичский молочный комбинат» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с его реорганизацией в форме присоединения к ОАО «Савушкин продукт». С этого момента компания «Савушкин продукт» является преемником прав и обязанностей Барановичского молочного комбината.

Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»

Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»

Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»
Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт» Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»

Барановичский молочный комбинат присоединился к компании «Савушкин продукт»

 
 
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  1 июля 2020 года Барановичский молочный комбинат вошел в состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала. Фото использовано в качестве...
 
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