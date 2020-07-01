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Актуальные вопросы граждан будут решены по распоряжению Президента

01.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Актуальные вопросы граждан будут решены по распоряжению Президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.

В распоряжении БЕЛТА имеется текст документа. Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по ряду направлений.

В сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики
  • разработать и утвердить программу, направленную на существенное увеличение электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, включая расширение льготных условий для потребителей, отапливающих электроисточниками жилые помещения и садовые домики (дачи);
  • обеспечить создание наиболее благоприятных условий с учетом мирового опыта в целях повсеместного развития электротранспорта в стране;
  • совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению технического осмотра;
  • обеспечить своевременный капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий, а также комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделить местам производства работ, расположенным вблизи жилых домов;
  • максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;
  • проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;
  • обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистку и отведение сточных вод.
В сфере торговли
  • усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке;
  • принимать незамедлительные меры реагирования при установлении фактов необоснованного повышения цен на реализуемые товары.
В сферах занятости и социального обеспечения
  • обеспечить решение вопросов занятости населения;
  • принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;
  • осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;
  • обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

 
 
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