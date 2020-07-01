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«К Победе: семь футов под килем». Анонс документального фильма

02.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чтобы сохранить память о Великой Победе. Аллею Дружбы откроют в Минске 2 июля

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Новости Беларуси. Торжественное собрание накануне Дня Независимости состоится во Дворце Республики (подробнее читайте здесь).

И это далеко не единственный подарок для тех, кто так много сделал для будущих поколений, подарил мирное небо над головой и сегодняшнее мирное настоящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год 75-летия Великой Победы и накануне Дня Независимости Беларуси 2 июля в столице откроют аллею Дружбы, чтобы память о тех событиях сохранилась на века и способствовала укреплению дружбы народов СНГ.

«К Победе: семь футов под килем». Анонс документального фильма

Среди погибших на полях сражений были воины всех национальностей. И только благодаря их единству мы добились перелома в войне с нацизмом.

«К Победе: семь футов под килем». Анонс документального фильма

Эту акцию поддержал и МИД Беларуси. Не останутся в стороне и участники «Звездного похода». Студенты и преподаватели передадут сегодня капсулу с землей с братских могил воинов, погибших в годы войны для помещения ее в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

 
Теги: Минск
 
 
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