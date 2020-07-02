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Четыре года без четырех нулей. В ночь на 1 июля 2016 года в Беларуси появились новые деньги

02.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре года без четырех нулей. В ночь на 1 июля 2016 года в Беларуси появились новые деньги

Четыре года без четырех нулей. У национальной валюты сегодня день рождения. В ночь на 1 июля 2016 года в Беларуси появились новые деньги. 


Они потеряли сразу четыре нуля. Вместо тысяч и миллионов появились десятки и сотни. В обращение вступили новые банкноты и монеты. Наименьшая купюра сейчас соответствует 50 тысячам белорусских рублей в старом формате. Помимо номинала денежные знаки поменяли и дизайн. В основу их нового лица легли достопримечательности нашей страны.

И как следствие – другие позитивные изменения. Замедление инфляции и снижение ставок в зарубежных банках позволило Нацбанку снижать ставку рефинансирования. Сегодня она упала очередной раз до рекордных в истории 7,75%. Что касается старых банкнот, они все еще обмениваются на новые, но сделать это можно исключительно в Национальном банке. 1 января 2022 года они станут достоянием коллекционеров.  

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Теги: Курсы валют
 
 
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Четыре года без четырех нулей. У национальной валюты сегодня день рождения. В ночь на 1 июля 2016 года в Беларуси появились новые деньги.  Они потеряли сразу четыре...
 
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