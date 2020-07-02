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Директор Дубровенского льнозавода Анатолий Босенков передал Зарубской больнице автомобиль

02.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Директор Дубровенского льнозавода Анатолий Босенков передал Зарубской больнице автомобиль

С 2010 года на Дубровенщине функционирует Зарубская участковая больница. Учреждение здравоохранения оказывает услуги населению, проживающему на территории Зарубского сельсовета. А это 1147 человек, из них 135 детей и 350 пенсионеров.

В свое время здание Зарубского детского сада было перепрофилировано, здесь провели капитальный ремонт, затем приобрели медицинское оборудование и мебель. Сегодня для оказания необходимой медицинской помощи в больнице оборудованы три палаты на 15 койко-мест для лечения стационарных пациентов, работают физиотерапевтический и процедурный кабинеты, кабинет врача, прививочный кабинет, се­стринская, а также аптека. Оснащен современным оборудованием стоматологический кабинет, где два раза в неделю ведет прием зубной фельдшер. Работает в Зарубской больнице опытный коллектив профессионалов, которые любят свою работу, внимательно и чутко относятся к пациентам, ответственно выполняют любое порученное дело.

Неслучайно в текущем году по итогам республикан­ского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения Зарубская участковая больница была признана лучшей. Денежная премия, выделенная учреждению здравоохранения, была направлена на укрепление материально-техниче­ской базы. А недавно коллектив Зарубской больницы получил еще один ценный подарок. Директор Дубровенского льнозавода Анатолий Босенков передал больнице автомобиль «Нива-Шевроле».

Символично, что ключи от автомобиля были вручены в день освобождения Дубровенского района от немецко-фашистских захватчиков. На церемонии присутствовал председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов. Он поздравил присутствующих с важным для каждого дубровенца праздником, поблагодарил медицинских работников за их благородный труд во имя спасения человеческих жизней, а также сказал спасибо Анатолию Босенкову за финансовую поддержку социальной сферы. Слова признательности и благодарности за полученный подарок коллективу и руководству льнозавода, лично А.Д.Босенкову прозвучали в этот день от каждого сотрудника Зарубской участковой больницы.

Олеся Томашевич, заместитель главврача Дубровенской ЦРБ, рассказала, что на протяжении многих лет Дубровенский льнозавод всячески поддерживает и помогает учреждениям здравоохранения района. Ремонт и оборудование палат, приобретение мебели и мягкого инвентаря, оргтехники, организация горячего питания для медиков в период пандемии — далеко не полный перечень добрых дел под руководством Анатолия Босенкова.

—Спасибо, Анатолий Дмитриевич, за заботу и огромную помощь, которую вы оказываете медицине. Автомобиль, переданный Зарубской больнице, поможет медработникам оперативно приходить на помощь людям даже в самых отдаленных населенных пунктах на территории сельсовета, — сказала в заключение Олеся Томашевич.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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С 2010 года на Дубровенщине функционирует Зарубская участковая больница. Учреждение здравоохранения оказывает услуги населению, проживающему на территории...
 
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