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Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От парламентариев до дипломатов. На национальном стадионе «Динамо» состоялся футбольный товарищеский матч, посвященный Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат необычный: в отведенные 90 минут сыграли сразу три команды.
В футбольном ноу-хау приняли участие сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат», куда входят представители дипломатического корпуса. Турки, кыргызы, россияне...
Юрий Примаков, организатор ФК «Дипломат»:
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
К слову, в рамках товарищеского матча представителям команды «Дипломат» также была организована экскурсия по стадиону «Динамо».
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Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости
Новости Беларуси. От парламентариев до дипломатов. На национальном стадионе «Динамо» состоялся футбольный товарищеский матч, посвященный Дню Независимости,...
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