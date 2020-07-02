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Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

02.07.2020 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От парламентариев до дипломатов. На национальном стадионе «Динамо» состоялся футбольный товарищеский матч, посвященный Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат необычный: в отведенные 90 минут сыграли сразу три команды.

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

В футбольном ноу-хау приняли участие сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат», куда входят представители дипломатического корпуса. Турки, кыргызы, россияне...

Матч на «Динамо» – это тот случай, когда на одном поле встретились люди разных возрастов, национальностей, но их всех объединяет любовь к большой игре под названием футбол.

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

Юрий Примаков, организатор ФК «Дипломат»:
У меня была мечта сыграть именно матч ко Дню Независимости. Моя мечта, скажем так, осуществилась. Мы пригласили многих наших друзей, с кем мы все за эти годы существования футбольного клуба «Дипломат» пересекались и на футбольном поле, и где-то кто-то в работе. Поэтому, слава богу, сегодня практически все с нами.

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Физическая культура – это культура спорта, культура здорового образа жизни, что мы и пропагандируем. Очень здорово, что дипломаты, депутаты, госсслужащие поддерживают эту традицию и проводят вот так послерабочее время. Как говорится, спорт – это движение, движение – это жизнь!

Сборные Мингорисполкома, парламента и команда «Дипломат» сыграли в футбольном матче накануне Дня Независимости

К слову, в рамках товарищеского матча представителям команды «Дипломат» также была организована экскурсия по стадиону «Динамо».

Люди в материале: Юрий Примаков, Александр Богданович

 
 
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Новости Беларуси. От парламентариев до дипломатов. На национальном стадионе «Динамо» состоялся футбольный товарищеский матч, посвященный Дню Независимости,...
 
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