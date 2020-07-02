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Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

02.07.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане могут помочь своему городу получить звание самого улыбчивого в Беларуси. Масштабный челлендж запустил по всей стране бренд мороженого «ТОП». Любой желающий может поддержать родной город своей улыбкой и тем самым повысить его рейтинг.

Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

Согласно исследованиям Gallup, белорусы признаны одними из самых неэмоциональных и неулыбчивых в мире. Бренд мороженого «ТОП» предложил убедиться в обратном. Так возникла идея выяснить, в каком из городов страны живут самые улыбчивые люди.

«Сейчас особенно важно сохранять позитивный настрой и вызывать хорошие эмоции. Даже если повседневные дела и заботы поглощают, всегда есть минутка, чтобы вспомнить о приятном, улыбнуться или поделиться настроением с друзьями и близкими. Теперь же заодно можно помочь своему родному городу стать самым улыбчивым в Беларуси», – поясняют в компании «Санта Бремор».

Принять участие в соревновании и поддержать свой город может любой житель Беларуси независимо от возраста. «Счетчик позитива» работает в режиме онлайн. Механика проста: нужно зайти на topsmile.by и после простой авторизации нажать на кнопку «Улыбнуться». Там же можно создать фотоколлаж в стиле ТОП или поиграть в онлайн-игру и поделиться результатами с друзьями.

Самый улыбчивый город назовут 20 августа. Рейтинг составят на основе количества собранных улыбок, но пропорционально численности жителей в каждом населенном пункте. Это позволит уравнять шансы, скажем, районного центра, Бреста и Минска.

«ТОП» – один из брендов компании «Санта Бремор», который за свою 20-летнюю историю предложил потребителям порядка 100 вкусов мороженого. По итогам конкурса «Бренда года – 2019» он назван любимой у белорусов маркой мороженого. Также «ТОП» имеет один из самых высоких уровней знания у потребителей среди брендов в этой категории.

Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?
Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно? Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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