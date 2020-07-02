ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украинский Ан-26 сломали во время ремонта

02.07.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время ремонта получил повреждения военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины. У судна подломилась левая стойка шасси, и транспортник сел на фюзеляж, сообщает «Український мілітарний портал».

Ан-26 с бортовым номером 59 проходил ремонт на 410-м заводе гражданской авиации в Киеве и уже готовился к передаче обратно в Воздушные силы. На предприятии он находился с 6 февраля 2018 года, все это время проводились работы по техническому обслуживанию самолета.

Транспортник был построен 15 марта 1976 года, предыдущий капитально-восстановительный ремонт проходил в ноябре 1992 года.

Борт № 59 с заводским номером 50−03 находился в составе Государственного научно-исследовательского центра Воздушных Сил ВСУ (ГНИЦ ВС ВСУ). В мае 2014 в года был перебазирован в Чернигов из Феодосии.

Ан-26 — один из самых распространенных транспортных самолетов в странах бывшего СССР. На вооружении белорусской армии также имеются такие машины. Самолет может брать до шести тонн груза, или до 30 десантников, или 24 раненых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортник ремонтировали с 2018 года и уже готовились передать военным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика