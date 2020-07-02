ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

02.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП под Воложином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе МинскГродно маршрутное такси столкнулось с попутным грузовиком.

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

В результате аварии пострадали семь человек. Все – пассажиры микроавтобуса. С места происшествия они доставлены в больницу.

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

Известно, что управлял микроавтобусом мужчина 1983 года рождения. Водитель мог уснуть за рулем. Эта версия отрабатывается.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП под Воложином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе Минск – Гродно маршрутное такси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мгновенная карма: вот что произошло с парнем, который похвастался пистолетом посреди улицы в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика