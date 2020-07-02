|
Что делать, если камень, вылетевший из-под колеса газонокосилки, повредил автомобиль?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Грозит ли организациям, осуществляющим покос газонов, штрафы при нанесении ущерба здоровью человека либо транспортному средству?
Если автомобиль стоит во дворе, и косарь повредил его?
Как доказать, что именно камень, вылетевший из газонокосилки, повредил транспортное средство?
И организации ЖЭСа должны понимать, если мы используем мотокосы – там не леска, а тросики меленькие – они способны дерево перерубить маленькое. И если попадется камень, то вред, причинный здоровью, может быть полностью возмещен. Мы обращаемся к врачу, он определяет, какое повреждение, какие лекарства необходимы – назначение мы должны четко соблюдать. Если нужен какой-то массаж либо восстановительные процедуры. Мы собираем чеки на лекарства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич. Грозит ли организациям, осуществляющим покос газонов, штрафы при нанесении ущерба...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)