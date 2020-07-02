На торги выставлялись 12 592 штук простых акций третьего выпуска акционерного общества, что составляет 12,47% уставного фонда.
Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия предварительного спроса.
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Акции «Контакта» никто не купил
02.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
На торги выставлялись 12 592 штук простых акций третьего выпуска акционерного общества, что составляет 12,47% уставного фонда.
Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия предварительного спроса.
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Назначенный на 30 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже аукцион по продаже принадлежащих государству акций Волковысского...
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