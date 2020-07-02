Назначенный на 30 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже аукцион по продаже принадлежащих государству акций Волковысского ОАО «Контакт» не состоялся.

На торги выставлялись 12 592 штук простых акций третьего выпуска акционерного общества, что составляет 12,47% уставного фонда.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия предварительного спроса.