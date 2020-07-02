ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Капсулу времени заложили в Гомеле рядом с памятником жертвам фашизма

02.07.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Капсулу времени заложили в Гомеле рядом с памятником жертвам фашизма

Письмо в будущее сегодня отправили жители Гомеля. Капсулу времени заложили на яблоневой аллее, рядом с памятником жертвам фашизма. Внутри напутствия и заветы потомкам – любить и заботиться о своей стране, приумножать достижения и успехи, ценить и уважать старшее поколение и помнить об историческом подвиге нашего народа. 

«Мы, как драгоценную эстафету, передаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления! Живите дружно! Растите детей и берегите мир!» – над текстом работали ветераны Великой Отечественной войны и депутаты Палаты представителей.

Татьяна Адамович, председатель районной организации Белорусского Совета ветеранов г. Гомеля: «Важно оно для того, чтобы знали, как мы жили, как мы работали, как мы чтили этот праздник, как мы чтили Победу, ведь сегодня такое время, когда переписывают историю. Я хочу пожелать поколению нашему, чтобы они были здоровы, чтобы любили нашу Республику, чтобы гордились тем, что живут в Беларуси и всегда гордо говорили: «Я белорус!»».

Сергей Чучваго, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Память»: «Некоторые разделяют мнение, что надо быть с Западом и все такое прочее… Мы были всегда гордым народом и гордой страной, независимость должна существовать».

Раскопать капсулу предки завещали в день столетней годовщины Великой Победы – 9 мая 2045 года. Все это время оригинальный текст послания будет храниться в городском клубе военно-исторической реконструкции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письмо в будущее сегодня отправили жители Гомеля. Капсулу времени заложили на яблоневой аллее, рядом с памятником жертвам фашизма. Внутри напутствия и заветы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серебряный ангел в ТЦ, ЖКХ в здании бывшего госпиталя, 100-летняя школа раввинов. Путешествуем по Клецку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика