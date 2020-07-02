Капсулу времени заложили в Гомеле рядом с памятником жертвам фашизма

Источник материала: ОНТ

Письмо в будущее сегодня отправили жители Гомеля. Капсулу времени заложили на яблоневой аллее, рядом с памятником жертвам фашизма. Внутри напутствия и заветы потомкам – любить и заботиться о своей стране, приумножать достижения и успехи, ценить и уважать старшее поколение и помнить об историческом подвиге нашего народа.

«Мы, как драгоценную эстафету, передаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления! Живите дружно! Растите детей и берегите мир!» – над текстом работали ветераны Великой Отечественной войны и депутаты Палаты представителей.

Татьяна Адамович, председатель районной организации Белорусского Совета ветеранов г. Гомеля: «Важно оно для того, чтобы знали, как мы жили, как мы работали, как мы чтили этот праздник, как мы чтили Победу, ведь сегодня такое время, когда переписывают историю. Я хочу пожелать поколению нашему, чтобы они были здоровы, чтобы любили нашу Республику, чтобы гордились тем, что живут в Беларуси и всегда гордо говорили: «Я белорус!»».

Сергей Чучваго, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Память»: «Некоторые разделяют мнение, что надо быть с Западом и все такое прочее… Мы были всегда гордым народом и гордой страной, независимость должна существовать».

Раскопать капсулу предки завещали в день столетней годовщины Великой Победы – 9 мая 2045 года. Все это время оригинальный текст послания будет храниться в городском клубе военно-исторической реконструкции.

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