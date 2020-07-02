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Капсулу времени заложили в Гомеле рядом с памятником жертвам фашизма
Источник материала: ОНТ
Письмо в будущее сегодня отправили жители Гомеля. Капсулу времени заложили на яблоневой аллее, рядом с памятником жертвам фашизма. Внутри напутствия и заветы потомкам – любить и заботиться о своей стране, приумножать достижения и успехи, ценить и уважать старшее поколение и помнить об историческом подвиге нашего народа.
«Мы, как драгоценную эстафету, передаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления! Живите дружно! Растите детей и берегите мир!» – над текстом работали ветераны Великой Отечественной войны и депутаты Палаты представителей.
Раскопать капсулу предки завещали в день столетней годовщины Великой Победы – 9 мая 2045 года. Все это время оригинальный текст послания будет храниться в городском клубе военно-исторической реконструкции.
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Письмо в будущее сегодня отправили жители Гомеля. Капсулу времени заложили на яблоневой аллее, рядом с памятником жертвам фашизма. Внутри напутствия и заветы...
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