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Воитель сбил велосипедиста, передал его медикам скорой, пояснив, что тот сам упал, и уехал
02.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском районе в дорожной аварии травмирован велосипедист, водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан.
Дорожная авария произошла 01 июля в 19:30 часов.
Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигался по автодороге ведущей от д.Приборово к д.Комаровка Брестского района. На 21 километре автодороги водитель совершил наезд на 67-летнего брестчанина, который двигался на велосипеде во встречном направлении в полосе движения автомобиля. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель оказал первую доврачебную помощь велосипедисту, вызвал скорую помощь и передав пострадавшего медикам покинул место аварии, пояснив, что последний сам упал с велосипеда.
Около 01.20 часов в УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» было установлено, что мужчина-велосипедист травмирован в результате ДТП. В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками розыска БДПС
Уважаемые водители, помните, что оставление места ДТП, участником которого вы являетесь – нарушение
ГАИ напоминает, что движение на велосипеде, при отсутствии обочины, велодорожки и пешеходной дорожки, должно осуществляться по краю проезжей части не далее 1 метра от края!
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В Брестском районе в дорожной аварии травмирован велосипедист, водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан. Дорожная авария произошла 01 июля в...
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