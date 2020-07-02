Воитель сбил велосипедиста, передал его медикам скорой, пояснив, что тот сам упал, и уехал

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе в дорожной аварии травмирован велосипедист, водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан.





Дорожная авария произошла 01 июля в 19:30 часов.





Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигался по автодороге ведущей от д.Приборово к д.Комаровка Брестского района. На 21 километре автодороги водитель совершил наезд на 67-летнего брестчанина, который двигался на велосипеде во встречном направлении в полосе движения автомобиля. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель оказал первую доврачебную помощь велосипедисту, вызвал скорую помощь и передав пострадавшего медикам покинул место аварии, пояснив, что последний сам упал с велосипеда.

Около 01.20 часов в УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» было установлено, что мужчина-велосипедист травмирован в результате ДТП. В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками розыска БДПС ГАИ УВД водитель, совершивший наезд был установлен и задержан. Им оказался 44-летний минчанин на автомобиле «Рено Мастер». Водитель трезв. Проводится проверка.

Уважаемые водители, помните, что оставление места ДТП, участником которого вы являетесь – нарушение ПДД , в данном случае вы должны оставаться на месте и вызвать ГАИ . От ваших правильных действий зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения. Даже если пешеход или велосипедист не имеет к вам претензий, он может позже обратиться за медицинской помощью, и тогда в ваших действиях будет усматриваться нарушение.

ГАИ напоминает, что движение на велосипеде, при отсутствии обочины, велодорожки и пешеходной дорожки, должно осуществляться по краю проезжей части не далее 1 метра от края!

Будьте внимательны на дороге, от ваших правильных действий зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения!