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Информация о призыве на военную службу по контракту

02.07.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Для службы в пунктах пропуска: специалисты-кинологи (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, предпочтение лицам, имеющим соответствующую подготовку).

На пограничные заставы и пограничные посты: инспектора, старшины (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, проживающие в Ельском, Наровлянском и Лельчицком районах).

В подразделения обеспечения:

техники (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, водительское удостоверение категории «В,С»);

техники по обслуживанию систем видеонаблюдения и сигнализации (мужчины в возрасте до 35 лет, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, предпочтение – имеющим соответствующую подготовку);

инспекторы, стрелки (мужчины в возрасте до 35 лет, образование любое, предпочтение – отслужившим срочную военную службу);

водители, механики-водители (мужчины в возрасте до 35 лет, водительское удостоверение категории «В,С», «В,С,Е», предпочтение – отслужившим срочную военную службу);

специалисты-кинологи (мужчины в возрасте до 35 лет, предпочтение – отслужившим срочную военную службу и имеющим соответствующую подготовку);

санитарные инструкторы (мужчины в возрасте до 35 лет, образование среднее специальное, высшее, предпочтение – отслужившим срочную военную службу);

аккумуляторщики (образование профессионально-техническое, среднее специальное);

токари (образование профессионально-техническое, среднее специальное);

сварщики (образование профессионально-техническое, среднее специальное);

электрики (образование профессионально-техническое, среднее специальное).

Не менее важно: гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной специальности, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки.

Тем, кто принял решение связать свою судьбу с пограничной службой:

гарантируется правовая и социальная защита, в том числе – социальный пакет;

достойная заработная плата (от 550 до 1000 руб.) в зависимости от занимаемой должности;

отпуск продолжительностью от 30 до 45 суток;

право на пенсию в возрасте 48 лет;

бесплатное вещевое обеспечение;

льготный кредит на строительство жилья;

бесплатное лечение и медицинское обследование в госпитале органов пограничной службы.

Кандидатам, желающим проходить службу по контракту и предварительно отвечающим требованиям приема на военную службу,

обращаться по адресу: н.п. Прудок, войсковая часть 1257.

Прием граждан проводится еженедельно по средам с 10.00 до 13.00.

Информацию можно уточнить по телефонам отдела кадров: 8-0236-21-79-45, 8-0236-21-79-46.

 
 
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Мозырский пограничный отряд (войсковая часть 1257) информирует об осуществлении набора кандидатов на военную службу по контракту на замещение вакантных...
 
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