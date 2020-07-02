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Информация о призыве на военную службу по контракту
Источник материала: Mlife
Для службы в пунктах пропуска: специалисты-кинологи (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, предпочтение лицам, имеющим соответствующую подготовку).
На пограничные заставы и пограничные посты: инспектора, старшины (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, проживающие в Ельском, Наровлянском и Лельчицком районах).
В подразделения обеспечения:
техники (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, водительское удостоверение категории «В,С»);
техники по обслуживанию систем видеонаблюдения и сигнализации (мужчины в возрасте до 35 лет, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, предпочтение – имеющим соответствующую подготовку);
инспекторы, стрелки (мужчины в возрасте до 35 лет, образование любое, предпочтение – отслужившим срочную военную службу);
водители, механики-водители (мужчины в возрасте до 35 лет, водительское удостоверение категории «В,С», «В,С,Е», предпочтение – отслужившим срочную военную службу);
специалисты-кинологи (мужчины в возрасте до 35 лет, предпочтение – отслужившим срочную военную службу и имеющим соответствующую подготовку);
санитарные инструкторы (мужчины в возрасте до 35 лет, образование среднее специальное, высшее, предпочтение – отслужившим срочную военную службу);
аккумуляторщики (образование профессионально-техническое, среднее специальное);
токари (образование профессионально-техническое, среднее специальное);
сварщики (образование профессионально-техническое, среднее специальное);
электрики (образование профессионально-техническое, среднее специальное).
Не менее важно: гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной специальности, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки.
Тем, кто принял решение связать свою судьбу с пограничной службой:
гарантируется правовая и социальная защита, в том числе – социальный пакет;
достойная заработная плата (от 550 до 1000 руб.) в зависимости от занимаемой должности;
отпуск продолжительностью от 30 до 45 суток;
право на пенсию в возрасте 48 лет;
бесплатное вещевое обеспечение;
льготный кредит на строительство жилья;
бесплатное лечение и медицинское обследование в госпитале органов пограничной службы.
Кандидатам, желающим проходить службу по контракту и предварительно отвечающим требованиям приема на военную службу,
обращаться по адресу: н.п. Прудок, войсковая часть 1257.
Прием граждан проводится еженедельно по средам с 10.00 до 13.00.
Информацию можно уточнить по телефонам отдела кадров: 8-0236-21-79-45, 8-0236-21-79-46.
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Мозырский пограничный отряд (войсковая часть 1257) информирует об осуществлении набора кандидатов на военную службу по контракту на замещение вакантных...
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