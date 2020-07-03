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День Независимости отмечают в Беларуси

03.07.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День Независимости отмечают в Беларуси

3 июля – важный день для всей страны. Сегодня Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости.

Мир и суверенитет – самая большая ценность народа. Это то, за что наши предки отдали жизнь и то, что мы любой ценой обязаны сохранить и передать новым поколениям. Потому День Независимости по истине праздник, который объединяет всю страну и всех белорусов.

76 лет назад именно с освобождения Минска от немецко-фашистской оккупации началась новая история Беларуси – свободной и независимой.

Сегодня мы отдаём дань памяти тем, благодаря кому встречаем этот день под мирным небом. Миллионы цветов лягут к мемориалам, памятникам, братским могилам воинов-освободителей по всей стране – как символ того, что никто не забыт и ничто не забыто. 

Великая Отечественная война навсегда оставила след в истории страны и в биографии каждой семьи. Беларусь первой приняла на себя её удары, а Минск уже во второй день военных действий был подвергнут жестоким бомбардировкам и обстрелам. 1100 долгих и мучительных дней белорусская столица была под оккупацией, но выстояла и сейчас по праву носит почётное звание город-герой. Какими бы серьёзными и разрушительными ни были последствия войны, каких бы шрамов не оставили на карте Беларуси, сегодня это цветущая и процветающая страна. Строятся новые дома, возводятся промышленные, спортивные и культурные объекты, проводятся соревнования международного масштаба и фестивали, на которые едут со всего мира. Всё это сегодня – Независимая Беларусь. 

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Теги: Минск
 
 
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3 июля – важный день для всей страны. Сегодня Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Мир и суверенитет – самая большая ценность...
 
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