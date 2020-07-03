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«Так выглядит подготовленный к сезону водоем». Белоруска засняла очень странный пляж, где купаются люди

03.07.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этот пляж находится на улице Советской в Пружанах, он появился только в этом году. Власти привели берег пруда в порядок, центр гигиены и эпидемиологии внес его в список мест, пригодных для купания, за площадкой закрепили коммунальную организацию. Правда, в минувшие выходные вода превратилась в неприглядную жижу и купаться там стало как минимум неприятно. Местная активистка Виктория Онохова-Журавлева обратила внимание на проблему и показала, во что превратилось место для отдыха.

«Так выглядит подготовленный к сезону водоем». Белоруска засняла очень странный пляж, где купаются люди

«Так выглядит подготовленный к сезону водоем в городе Пружаны. Мечтаю увидеть, как председатель самолично в эту жижу окунется», — написала белоруска в своем Facebook. Виктория объяснила, что с недавних пор на пляже можно купаться  соответствующие решения можно без труда найти в интернете. Правда, теперь поплавать в пруду решаются только самые отважные.

«Так выглядит подготовленный к сезону водоем». Белоруска засняла очень странный пляж, где купаются люди

Мы обратились в Пружанский райисполком за разъяснением ситуации. Заместитель председателя Руслан Супринович пообещал, что уже сегодня проблема будет решена:

— В этом году мы определили вторую зону отдыха на территории нашего города. Пляж на этом пруду пользуется спросом, к тому же недалеко от него находится отделение дневного пребывания для людей пожилого возраста — для них удобно это место.

Мы оборудовали пляж, но с установлением теплой погоды начали расти водоросли, и на прошлой неделе работники при помощи специального агрегата их срезали. По сути, это такая косилка, установленная на лодке. Они срезали водоросли и сразу убрали те, что всплыли моментально. А те, что всплыли в выходные, образовали такую неприглядную картину. Фотографии пляжа мы уже видели. Поэтому начиная со вчерашнего дня началась уборка, и сегодня она будет закончена.

 
 
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  Этот пляж находится на улице Советской в Пружанах, он появился только в этом году. Власти привели берег пруда в порядок, центр гигиены и эпидемиологии внес его в...
 
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