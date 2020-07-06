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У новозеландского регбиста раскололась челюсть после контакта с соперником

06.07.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новозеландский регбист Сиа Солиола опубликовал на своей странице в «Инстаграме» рентгеновский снимок перелома лицевой кости. Спортсмен получил травму в результате столкновения с соперником в матче чемпионата Австралии по регбилиг с участием команд «Канберра Райдерс» и «Иллаварра Драгонс», пишет championat.

«По крайней мере зубы остались целы», — подписал он фото.

Регбилиг — разновидность регби, контактная командная игра с овальным мячом, который игроки каждой команды, передавая друг другу руками и ногами, пытаются приземлить в зачётном поле или забить в Н-образные ворота. Регбилиг особенно популярен в Англии, Австралии, Новой Зеландии и Франции.

 
 
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«По крайней мере зубы остались целы», - подписал он фото.
 
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