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Ермошина резко ответила на угрозы Цепкало. Самое важное о выборах президента Беларуси
Источник материала: KYKY>
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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Пожалуй, пока наиболее обсуждаемая новость в СМИ – видеообращение, опубликованное американским актером, звездой «Властелина колец» Элайджа Вудом, с поддержкой в адрес Виктора и Эдурда Бабарико, которые продолжают находиться под стражей в СИЗО КГБ. Есть нюас: судя по всему, обращение актер записал через Cameo – ресурс, позволяющий знаменитостям отправлять фанатам персональные видеомесседжи. Говорят, за съемку ролика Элайджа перевели донат – ведь так работает Cameo. Здесь
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Также Ермошина ответила на угрозы Валерия Цепкало. Он, если помните,
«А что касается обращения в Европейский суд – пусть обращаются, – продолжила она. – Европейский суд не вправе оценивать наше законодательство. Он не может рассматривать подобные заявления. Он может оценивать, если, к примеру, не соблюден судебный порядок рассмотрения заявлений [незарегистрированных кандидатов]».
Ключевые даты
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
Обложка: Izumi Miyazaki.
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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