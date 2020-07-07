Ермошина резко ответила на угрозы Цепкало. Самое важное о выборах президента Беларуси

Источник материала: KYKY

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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Пожалуй, пока наиболее обсуждаемая новость в СМИ – видеообращение, опубликованное американским актером, звездой «Властелина колец» Элайджа Вудом, с поддержкой в адрес Виктора и Эдурда Бабарико, которые продолжают находиться под стражей в СИЗО КГБ. Есть нюас: судя по всему, обращение актер записал через Cameo – ресурс, позволяющий знаменитостям отправлять фанатам персональные видеомесседжи. Говорят, за съемку ролика Элайджа перевели донат – ведь так работает Cameo. Здесь рассказываем , как именно Вуд высказался о ситуации, в которой оказались отец и сын Бабарико.

Журналисты утверждают , что на претендента в президенты Сергея Черечня давят, заставляя его признать «лишние» подписи, которые ему насчитал ЦИК. Дело в том, что Черечень сдал в комиссии 106 тысяч подписей, а Центризбирком объявил, что действительных из них 143 109 подписей. Нестыковочка, правда? Теперь, по данным СМИ, с политиком провели беседы, вынуждая его согласиться с подсчетами ЦИК.

Если на Черечня действительно оказывают давление, то он такой не один. Есть еще магазин подарков и сувениров Symbal.by: на него подало в суд МЧС. Вообще, череда неприятностей у магазина началась с момента, когда у его курьера 12 июня милиция изъяла больше 400 футболок «ПСІХО3%». 15 июня в Symbal.by нагрянули с проверкой налоговая и ОБЭП. А 23 июня ОМОН жестко разогнал людей, которые стояли в очереди в магазин, чтобы поддержать его покупками в сложные времена.

Глава ЦИК Лидия Ермошина официально названа потерпевшей по одному из уголовных дел против гомельского блогера Сергея Тихановского. Ранее чиновница обратилась в СК, попросив проверить, «не укладываются ли действия Тихановского [на пикетах по сбору подписей] в статью 191 Уголовного кодекса». Председателя Центризбиркома смутила фраза блогера о том, что инициативная группа его жены Светланы планирует устроить пикет возле дома Ермошиной и «зайти к ней в гости». В итоге на Тихановского возбудили «уголовку» – о препятствии работе ЦИК Беларуси по выборам.

Также Ермошина ответила на угрозы Валерия Цепкало. Он, если помните, пообещал через суды разобраться с теми, кто проводит манипуляции с подписями (из-за массово отбракованных подписей в пользу Цепкало его исключили из электоральной гонки). По словам экс-главы ПВТ, этим людям, чьи имена вскоре раскроют, «вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в США, может быть, и в ряд других стран». Ермошина парировала так: «В отношении меня угроза [стать невъездной в Евросоюз] эфемерная. Я уже дальше России не выезжаю», – сказала глава ЦИК. Она долгое время находилась в списке беларуских чиновников, которых не пускали в ЕС.

«А что касается обращения в Европейский суд – пусть обращаются, – продолжила она. – Европейский суд не вправе оценивать наше законодательство. Он не может рассматривать подобные заявления. Он может оценивать, если, к примеру, не соблюден судебный порядок рассмотрения заявлений [незарегистрированных кандидатов]».

Ключевые даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Обложка: Izumi Miyazaki.