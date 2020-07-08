Шеметовские козочки

Источник материала: Кобринский вестник

В районе деревни Шеметовка под ярким летним солнцем пасётся большое стадо коз. Их владельцы – учредители фермерского хозяйства «БелЮрГеС» – единственные не только в нашем районе, но и в области, кто занимается разведением этих животных.

– Мы давно вынашивали идею об открытии совместного дела, – рассказывает один из фермеров Геннадий Янчук.

«Мы» – это три друга – сам Геннадий, Александр Ячник и Юрий Филипчук. Раньше они работали в совершенно разных отраслях.

– Мы изучили рынок. Остановились на идее заняться разведением коз под реализацию молока. В нашем регионе этим никто не занимался, – делится Геннадий Михайлович.

Друзья обратились за помощью и советом в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Кобринского райисполкома, где получили поддержку. Нашли и рынок сбыта – ОАО «Беллакт», которое занимается производством детского питания.

– Мы объездили несколько хозяйств, занимающихся разведением коз в Гродненской области, где многому научились, – рассказывают фермеры.

Первые 40 коз были куплены у населения. После животных начали покупать у заводчиков. Сейчас в стаде наряду с обычными козами можно встретить нубийскую породу, зааненскую и другие. Под Шеметовкой фермеры разместились год назад, когда им выделили 90 га земли. До этого козы содержались на их личных подворьях.







Под содержание новых «квартирантов» был переделан старый коровник. Фермеры построили доильный зал, где одновременно помещается 32 козы. Для хранения молока есть специальная холодильная установка.

– Трижды в неделю мы отвозим молоко в Волковыск, объём одной сдачи – полтонны, – делятся фермеры.

Общее поголовье стада вместе с маленькими козлятами – около 300 особей. А вот козлов в стаде всего четыре.

– Сейчас большие надежды мы возлагаем именно на подрастающее поколение, – рассказывают хозяева животных. – К слову, если рождаются именно козлята – мы их раздаём – особи мужского пола не выгодны к содержанию, их мясо не востребовано.

У фермеров тесное взаимодействие с ветеринарами – необходимо постоянно следить как за качеством молока, так и за состоянием здоровья. К слову, средняя продолжительность жизни козы – 17 лет.

…От яркого солнца стадо потихоньку перемещалось под тень деревьев. Завидев хозяев, многие козочки подошли к рукам – животные не боятся людей. Подпускают к себе и незнакомых, давая им возможность себя погладить и сделать красивые кадры.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.