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Прокуратура потребовала устранить нарушения в животноводческой отрасли в Кобринском районе

08.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Во исполнение поручений Главы государства органы прокуратуры Брестской области продолжили проверочные мероприятия, цель которых – не допустить падежа скота и создать надлежащие условия для функционирования животноводческих объектов. И принятыми мерами уже удалось добиться снижения падежа КРС во всех районах области, кроме Кобринского.

Прокуратура потребовала устранить нарушения в животноводческой отрасли в Кобринском районе

При этом результаты надзора показали, что в животноводческой отрасли региона остались нерешенные проблемы.

По-прежнему не исключены случаи сокрытия падежа КРС под видом прирезки и его фиктивной реализации сотрудникам в счет заработной платы. В Кобринском районе подобные факты фиксировали ежегодно.

Так, бригадир производственной бригады Д. одного из ОАО в целях сокрытия падежа 30 голов молодняка КРС внес заведомо ложные сведения в официальные документы и оформил выбывших животных как реализованных работникам фермы в счет заработной платы. На самом деле мясо павших животных было частично утилизировано в скотомогильник, а частично передано на корм зверям. В итоге – возбуждено уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Всего в Брестской области в 2020 году возбуждено 9 уголовных дел по фактам сокрытия падежа скота.

В отдельных организациях АПК ответственные лица пренебрегали требованиями к созданию надлежащих условий содержания животных, поддержанию должного санитарного состояния животноводческих помещений.

Одной из основных причин выбытия КРС названы заболевания органов пищеварения, что связано с использованием низкокачественных кормов. В то же время не все хозяйства принимали меры к сохранности корма.

Не в полном объеме решен вопрос укомплектованности предприятий АПК ветеринарными кадрами, что в ряде случаев не позволило своевременно и качественно организовать лечение больных животных.

В отдельных хозяйствах отступали от санитарно-ветеринарных правил при захоронении и уничтожении трупов животных.

Прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком и исполнение акта надзора взяла на контроль.

Служба информации
прокуратуры Брестской области

Фото из открытых источников носит иллюстративный характер

 
 
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Прокуратура потребовала устранить нарушения в животноводческой отрасли в Кобринском районе
 
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