Доказана вина в получении взятки ветврача одного из сельхозпредприятий Кобринского района

Источник материала: Кобринский вестник

Прокуратура Кобринского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главного ветеринарного врача одного из сельхозпредприятий К., которой инкриминировано получение взятки.





Установлено, что обвиняемая в качестве члена конкурсной комиссии по проведению закупок в одном из ОАО района была уполномочена на совершение юридически значимых действий. И как должностное лицо она приняла деньги за благоприятное решение вопросов, входивших в ее компетенцию, в интересах коммерческой организации.

Так, 26 февраля 2020 года в отделении почтовой связи К. получила посылку с 230 рублями, которые были ей направлены за:

• анализ конкурсных предложений фирм-поставщиков;

• согласование вопроса по корректировке цены на часть поставляемых ветеринарных препаратов;

• доведение информации до членов профильной комиссии о необходимости приобретения препаратов на 4,1 тыс. рублей именно у данного поставщика.

Далее обвиняемая направилась к месту работы, где ее задержали сотрудники органов внутренних дел.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Кобринского района признал К. виновной в получении взятки. На основании ч.1 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ей наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением на 5 лет права занимать должности, дающие полномочия совершать юридически значимые действия. Согласно ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь полученные обвиняемой 230 рублей обращены в доход государства в порядке специальной конфискации.

В соответствии со ст.7 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2020 года «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» К. освобождена от назначенного наказания частично – сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Служба информации

прокуратуры Брестской области

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