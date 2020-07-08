В Кобринском районе стартовал областной пленэр резчиков парковой скульптуры «Дивинская сваха»

Источник материала: Кобринский вестник

5 июля на берегу озера Любань в Кобринском районе открылся 17-й областной пленэр резчиков парковой скульптуры «Дивинская сваха».





В течение недели восемь резчиков по дереву из Минска, Каменца, Барановичей, Дрогичина, Гомеля будут создавать главных героев дивинской свадьбы: молодых, свата и свахи, родителей, музыкантов.













Скульптуры будут вырезаны из дуба и по окончании пленэра будут установлены в центре Дивина. Композиция станет фотозоной к областному фестивалю-ярмарке «Дожинки-2020».



