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Паспорт с жизненной отметкой в 100 лет
08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня искренние поздравления с прошедшим вековым юбилеем принимала Надежда Феофановна Шестакова из д. Зайцево. 100 лет ей исполнилось 1 июля 2020 года. Вместе с именинницей гостей встречали ее сын Василий и невестка Алла.
Поздравить Надежду Феофановну с круглой жизненной датой приехали председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, лидеры районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева и РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина. Гости сказали много теплых слов в адрес юбиляра, подарили ей подарки. Управляющая делами Паршинского сельисполкома Валентина Минина вручила новый паспорт с жизненной отметкой в 100 лет.
Надежда Шестакова родом из д. Чашники. В 1954 году она с супругом Дмитрием Афанасовичем переехала в Зайцево. Вместе воспитали сыновей Петра, Василия, Виктора и Ивана. Надежда Феофановна работала в местном колхозе полеводом, на ферме. Во всех домашних делах родителям помогали сыновья.
Сегодня присматривает за мамой сын Василий вместе с женой Аллой. Старший и младший живут в Санкт-Петербурге, третий обосновался в Киеве.
Пусть все поздравления, сказанные в этот день Надежде Феофановне, сбудутся.
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
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Сегодня искренние поздравления с прошедшим вековым юбилеем принимала Надежда Феофановна Шестакова из д. Зайцево. 100 лет ей исполнилось 1 июля 2020 года. Вместе с...
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