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Новый медицинский центр в Бресте на вот такой стадии строительства
08.07.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Генподрядчиком выступает УП "СПМК 2" ГППСУП "Брестоблсельстрой", а на субподряде филиал СУ32 Стройтреста № 8.
Строительство ведётся ударными темпами и не в ущерб качеству.
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Генподрядчиком выступает УП "СПМК 2" ГППСУП "Брестоблсельстрой", а на субподряде филиал СУ32 Стройтреста № 8. Строительство ведётся ударными темпами и не в ущерб...
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