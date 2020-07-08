От олигархов до транснационалов. Как частный капитал осваивает переработку молока в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Вице-премьер Александр Субботин в недавнем интервью TUT.BY высказал мнение, что, скорее всего, молокоперерабатывающая отрасль возьмет на вооружение схему государственно-частного партнерства, где «и частный капитал, и государство будут иметь свои доли в предприятиях». Мы посмотрели, как сейчас выстраиваются эти отношения. Ведь несмотря на то, что в молочной сфере много заводов принадлежит государству, хватает и успешных компаний с участием белорусского и иностранного капитала.





«Савушкин продукт»

Несмотря на большую долю государственных предприятий на белорусском молочном рынке, рейтинг крупнейших переработчиков возглавляет частная компания «Савушкин продукт». Компания создана на базе акционированного в 1994 году госпредприятия «Брестский молочный комбинат». «Санта Бремор» принадлежит 93,02% акций «Савушкин продукт», Брестскому фонду госимущества — 1,15%, прочим акционерам — 5,83%. Конечным собственником компании является Александр Мошенский.

В настоящее время «Савушкин продукт» имеет 10 производственных площадок по всей стране: Брест, Пинск, Столин, Орша, Береза, Иваново, Барановичи, Ивацевичи, Копысь, Каменец. В 2019 году выручка компании, в которой трудятся почти 4500 человек, составила 1,339 млрд рублей. Однако чистая прибыль сократилась до 22,1 млн рублей. Это произошло за счет роста инвестиционных расходов. «Савушкин продукт» последние годы проводит активную политику по поглощению молочных и сельскохозяйственных предприятий по всей стране.

Власти разрешили Александру Мошенскому выкупить госпакеты акций ряда предприятий с условием дальнейшего техперевооружения, дополнительных инвестиций, сохранения количества занятых на заводах и их зарплаты.

«Беловежские сыры»

По данным naviny.by, несколько лет назад «Савушкин продукт» купил 30% акций белорусско-российского ОАО «Беловежские сыры», которое основано на базе Высоковского сыродельного завода. Правда, последние 10 лет это предприятие в городе Высоком Каменецкого района Брестской области ассоциируется с фамилией Сушко. Компания «Синергия», которая занималась дистрибуцией молочной продукции и цемента, под управлением Василия Сушко выкупила контрольный пакет акций «Беловежских сыров».

В 2015 году Сушко стал широко известен благодаря тому, что его 12-летний сын Тимур поступил в медуниверситет.

В 2017 году Василий Сушко оставил бизнес и начал делать карьеру как певец и музыкант. Управление «Беловежскими сырами» перешло Светлане Сушко — маме Тимура.

«Когда я пришла, компания была близка к разорению. Ключевые производственные процессы были основаны на ручном труде. Здание нуждалось в капитальном ремонте», — говорила она в интервью журналу Office Life. Сушко пришлось полностью сменить топ-менеджмент, уволить 52 человека и изжить советское мышление.

Danone

Более 10 лет назад в рамках своей экспансии в страны СНГ российская компания «Юнимилк» стала совладельцем двух СП в Беларуси — «Юнимилк-Пружаны» и «Юнимилк-Шклов», созданных, соответственно, на территории Пружанского молочного комбината и Шкловского маслодельного завода. Партнером с белорусской стороны выступило государство, под контролем которого находятся заводы в Пружанах и Шклове.

Фото: «Данон Шклов»

В 2010 году «Юнимилк» объявил об объединении молочного бизнеса с Danone на рынках СНГ. По сути речь шла о продаже бизнеса. Окончательно сделка была закрыта в 2016 году.

Французский гигант провел ребрендинг белорусского бизнеса («Данон Шклов» и «Данон Пружаны») и стал наращивать производство молока, сметаны, йогуртов под брендом «Простоквашино». Вместе с тем Danone поставляет часть продукции в Беларусь и из России.

В начале 2020 года стало известно, что Danone хочет полностью приватизировать Шкловский маслодельный завод. Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить работу обоих заводов.

Несвижский завод детского питания

Интересно, что бывший совладелец «Юнимилка» Андрей Бесхмельницкий и его партнеры по российской компании в настоящее время управляют двумя заводами в Беларуси.

В 2011 году Бесхмельницкий уехал из России и на базе двух заводов, купленных в Латвии, начал строить молочный холдинг Food Union. Со временем бизнес вырос в группу компаний в 9 странах: Латвии, Эстонии, Литве, Дании, Норвегии, Беларуси, России, Румынии и Китае. В конце 2015 года Food Union купил у транснациональной корпорации Unilever фабрику мороженого в Гомеле. Вскоре бывшие менеджеры «Юнимилка» стали управлять Несвижским заводом детского питания, который в 2016 году построил с нуля белорусский бизнесмен Андрей Павловский, бывший в то время сенатором от Гродненской области.

На первом этапе НЗДП стал производить молочную продукцию (молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки) под брендом «Сарафаново» только для крупнейшего российского сетевика Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Спустя время партнерство расширили — предприятие начало выпускать для ритейлера продукцию под брендами «Верховье» и «Маша и Медведь». В настоящее время 95% продукции НЗДП поставляется в Россию, 5% — в белорусские магазины.

«Праймилк»

Андрей Павловский помимо Несвижа построил новый завод «Праймилк» в Щучине. С течением времени предприятие стало крупным производителем в Восточной Европе ингредиентов на основе молочной сыворотки для пищевой и кормовой промышленности.

В скором времени «Праймилк» планирует запустить производство мягких сыров. Специалисты предприятия разработали технологию, позволяющую выводить из кислой сыворотки полноценный белок для производства сыра. Новый бизнес позволит увеличить выручку в 2,5 раза.

В 2018 году контрольный пакет акций «Праймилка» приобрели владельцы гродненской компании «Конте Спа» и Брестского чулочного комбината братья Байко. Они также выкупили 21,2% его акций с одного из крупнейших молокоперерабатывающих заводов Беларуси — волковысского «Беллакта». Тем временем Павловский отошел от проектов, поскольку в 2015 году оказался в числе фигурантов громкого «кормового дела», возместил ущерб (около 20 млн долларов) и был помилован президентом.

Туровский молочный комбинат

Группа «Конте Спа» начала поход в молочный бизнес в 2016—2017 годах, когда приобрела контрольный пакет акций Туровского молочного комбината и его дочерних сельскохозяйственных предприятий. Братья Байко стали партнерами основателя этого проекта Игоря Чернявского.





Мощности комбината позволяют не только обеспечить мягкими итальянскими и классическими полутвердыми сырами Беларусь, но и 80% продукции отгрузить на экспорт. Львиная доля продаж (90%) приходится на Россию. В связи с пандемией продажи в апреле-мае просели, но в Турове надеются на успешное завершение года.

В последние годы владельцы Туровского молочного комбината активно занимаются расширением сырьевой зоны. В 2017 году они создали компанию «Молочная правда», в управление которой переданы сельскохозяйственные активы комбината: «Приозерское-Агро», «Дяковичи», «Урожайный», «Колпень-Агро» и «Торгуны». Общая площадь сельскохозяйственных угодий управляемых предприятий в Гомельской и Витебской областях — 100 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота — 40 тыс. голов, из них 14 тыс. коров. Эксперты называют братьев Байко крупнейшими частными землепользователями в Беларуси, поскольку им еще принадлежат фермерские хозяйства в Гродненской области.

«Смолевичи Молоко»

В 2014 году группа «Серволюкс» приобрела в Смолевичах не только птицефабрику, но и молочный завод. С тех пор бизнес Евгения Баскина прирос производством кефира, сметаны, творога и сыра.

Для производства используется сырье собственной молочной фермы (более 60%), а также сторонних хозяйств. В 2018 году объем выпуска молока составил 26 тыс. тонн.

По итогам 2019 года ферма «Смолевичи Бройлер» заняла 12-е место в топ-20 крупнейших производителей сырого молока. Лидирующие позиции остались за хозяйствами Управления делами президента и вышеупомянутого Александра Мошенского.

Ляховичский молочный завод

В 2017 году французская группа Lactalis, известная по производству сыров President и Hochland, приобрела контрольный пакет акций Ляховичского молочного завода. Данная сделка стала частью стратегии роста Lactalis на рынках Центральной и Восточной Европы и ЕАЭС.





За прошедшее время транснациональная компания выкупала акции Ляховичского молочного завода у миноритариев, назначила своего управляющего и провела ребрендинг белорусского завода.

«Молочные горки»

В 1917 году был основан Горецкий маслодельно-сыродельный завод. С 2008 года он стал открытым акционерном обществом «Молочные горки». С 2013 года на заводе, расположенном в городе Горки, административном центре Горецкого района Могилевской области, начался процесс модернизации. На базе «Молочных горок» была создана компания «Горецкий пищевой комбинат», известная по выпуску продукции под брендом Exponenta.

По данным компании за 2017 год, 85% ВПР Горецкого района приносит производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Молочные горки». 60% произведенной продукции поставляется на экспорт.

Контроль над этим предприятием осуществляет белорусский бизнесмен Алексей Савчук.

«Белсыр»

«Белсыр» — это частный сыродельный завод, расположенный в Калинковичах Гомельской области. За свою 16-летнюю историю завод пережил смену учредителей, собственников и инвесторов. Предприятие было создано усилиями ОАО «Румянцевское» и бизнесмена из Польши Вацлава Пончека. Но в 2012 году долю польского предпринимателя выкупила компания, подконтрольная Алексею Савчуку. В итоге в предприятие в Калинковичах вдохнули новую жизнь, инвестировав в производство.

По итогам 2019 года группа трейдерских и производственных компаний, принадлежащих Алексею Савчуку, стала вторым по выручке белорусским поставщиком молочных продуктов на российский рынок. По данным Office Life, совокупная выручка принадлежащих бизнесмену в РФ компаний превысила 6,5 млрд российских рублей. Самым крупным бизнесом Савчука является дистрибьютор «Славяна», реализующий молочные продукты его белорусских и российских (Трубчевский молочный комбинат в Брянской области и Актанышский молочный комбинат в Татарстане) молокоперерабатывающих заводов. Также компания Алексея Савчука «Эксимторг» является совладельцем Торгового дома «Беллакт», представляющего волковысскую «молочку» на российском рынке.