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В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса

08.07.2020 12:45 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса. Лесхозы проведут там санитарные рубки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса

Как сообщалось, грозовой фронт накрыл Брестскую область вечером 6 июля. Дождь сопровождался сильным ветром, порывы которого достигали 15 м/с. Последствия непогоды сейчас ликвидируют не только в населенных пунктах, но и в лесном фонде. Разбушевавшаяся стихия ломала стволы деревьев, вырывала их с корнем. Наибольший урон причинен Кобринскому опытному, Брестскому и Малоритскому лесхозам.

В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса

"Сегодня специалисты провели предварительный осмотр поврежденных территорий, оценили последствия с помощью квадрокоптера. Начинаются отводы участков для скорейшей разработки, чтобы древесина не пришла в негодность. Пострадавшие лесхозы будут справляться своими силами. При необходимости привлекут коллег из соседних районов", - рассказал о сложившейся ситуации Илья Шпак.

В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса

По предварительным данным, сплошные санитарные рубки необходимо провести на 134 га (половина приходится на Кобринский опытный лесхоз). Выборочные санитарные рубки выполнят на 420 га (60% площади - в Малоритском лесхозе).

В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса

Фото Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения

 
 
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  В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса. Лесхозы проведут там санитарные рубки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального...
 
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