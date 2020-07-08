Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.

Авария произошла 20 июня днем на автодороге Р-23 Солигорск – Микашевичи. Перед «Ниссаном» на дорогу выбежал лось. Водитель джипа не сумел избежать столкновения с животным – оно погибло.

Автомобиль получил механические повреждения – разбиты лобовое стекло и правая фара, помята правая дверь. По предварительной информации от очевидцев, никто не пострадал.



Напомним, в случае ДТП с диким животным уезжать с места происшествия нельзя. Следует дождаться сотрудников ГАИ. Забирать сбитого зверя тоже нельзя – это может быть расценено как незаконная добыча животного.

