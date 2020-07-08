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Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.
08.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 июня 2020 18:17 3558
Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.
Авария произошла 20 июня днем на автодороге Р-23 Солигорск – Микашевичи. Перед «Ниссаном» на дорогу выбежал лось. Водитель джипа не сумел избежать столкновения с животным – оно погибло.
Автомобиль получил механические повреждения – разбиты лобовое стекло и правая фара, помята правая дверь. По предварительной информации от очевидцев, никто не пострадал.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 июня 2020 18:17 3558 Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил...
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