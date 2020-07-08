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Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.

08.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 июня 2020 18:17 3558

Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: kp.by

Авария произошла 20 июня днем на автодороге Р-23 Солигорск – Микашевичи. Перед «Ниссаном» на дорогу выбежал лось. Водитель джипа не сумел избежать столкновения с животным – оно погибло.

Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.

Автомобиль получил механические повреждения – разбиты лобовое стекло и правая фара, помята правая дверь. По предварительной информации от очевидцев, никто не пострадал.

Напомним, в случае ДТП с диким животным уезжать с места происшествия нельзя. Следует дождаться сотрудников ГАИ. Забирать сбитого зверя тоже нельзя – это может быть расценено как незаконная добыча животного.

Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.
Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося.

Источник: KP.BY.  Фото: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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20 июня 2020 18:17 3558 Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил...
 
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