Нужна работа? Звоните на прямую линию!

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08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
7 июля 2020 года состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения в режиме аудиосвязи. Позвонив в указанный день с 14.00 до 16.00 по телефону 7-64-42, вы сможете задать вопросы на тему трудоустройства председателю комиссии Оксане Олеговне ОГОРОДНИКОВОЙ.
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7 июля 2020 года состоится заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения в режиме аудиосвязи. Позвонив в указанный день с 14.00 до 16.00 по...
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