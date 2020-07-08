Источник материала: ОНТ

Смородина в сезон – это терпкая и крошечная, при этом очень полезная ягода. Она бывает белой, черной и красной. Самой полезной считают черную, она созревает в июле. Это кладезь витаминов. Лучше всего есть ягоду свежую. Что происходит с организмом, когда вы едите смородину, читайте в справке ОНТ.

Смородина помогает при простуде

Люди употребляют черную смородину в разных видах (от ее листьев до масла семян), используя как подспорье иммунитету при различных недугах. Из нее готовят морсы, чаи, настои.

Она помогает организму бороться с вирусными инфекциями, даже может снизить температуру, поскольку обладает антимикробным эффектом.

Смородиновый чай или морс часто рекомендуют медики пациентам с ангиной или гриппом.

В целом же, польза черной смородины очень впечатляет: ягода улучшает кровоток, здоровье глаз, кишечника, почек, укрепляет иммунную систему.

Витаминная суперзвезда

Употребляя черную смородину, вы получите очень много витаминов. Черная смородина содержит витамины A, B5, В6, B1, E, C.

Наиболее важный – С. Черная смородина содержит в четыре раза больше этого витамина, чем апельсины, а также в два раза больше антиоксидантов, чем черника. Известно, что витамин С приносит большую пользу организму. Он очень важен для метаболизма белка, выработки коллагена, который необходим для кожи и защиты от старения.

Повышает иммунитет

В дополнение к витамину С в черной смородине есть много антиоксидантов и антоцианов. Они помогают укрепить иммунную систему, облегчить боль в горле и ослабить симптомы гриппа.

Листья черной смородины также обладают рядом полезных свойств, в том числе: антимикробным, противовоспалительным, противовирусным, противоядным, антисептическим и противоопухолевым.

В ходе одного из исследований было доказано, что включение в рацион черной смородины усиливало иммунный ответ у людей, которые регулярно тренировались. Они становились более выносливыми и могли выдержать физические нагрузки гораздо дольше, чем раньше.

Также было доказано , что масло семян черной смородины повышает иммунитет. Кроме того, черная смородина блоагдаря высокому содержанию фолиевой кислоты уменьшает воздействие радиации на организм человека. Она также полезна при профилактике рака.





Снижает давление и уменьшает воспаление

Польза смородины может быть заметна тем, у кого высокое давление. Употребление этой ягоды помогает снизить артериальное давление благодаря содержанию витаминов Р и С. Также смородина нормализует это давление.

Кроме того, отвар из листьев – хорошее мочегонное средство. Его используют для выведения токсинов из организма. Полезен настой смородины при подагре и ревматизме. Черная смородина непосредственно воздействует на воспалительные реакции. Она помогает ослабить воспаление в организме, уменьшает боль в суставах.

Борется с зубным налетом и благотворно влияет на сердце

Известно, что напитки на основе винограда помогают снизить образование зубного налета, однако сок черной смородины, а также гранатовый сок, гораздо более эффективны в этом плане.

Также черная смородина полезна для укрепления здоровья сердца. В ягоде содержится много калия и гамма-линоленовой кислоты, благодаря чему снижается артериальное давление, а также она помогает клеткам сердца противостоять повреждению, замедляет процесс образования тромбов в кровеносных сосудах.





Облегчает симптомы псориаза

Национальный фонд по борьбе с псориазом в США рекомендует масло семян смородины для облегчения симптомов псориаза, хотя научных исследований об эффективности этого средства для кожных заболеваний пока нет. Врачи рекомендуют принимать внутрь масло семян черной смородины, чтобы замедлить рост и развитие пятен псориаза. Масло также можно наносить непосредственно на сухую, зудящую кожу.

Уменьшает сухость глаз

Исследователи выяснили, что гамма-линоленовая кислота и витамин С, содержащиеся в смородине, эффективны в борьбе с сухостью глаз. Клинические испытания с черной смородиной показали, что эти ягоды улучшают функцию этого органа, в том числе способность глаз адаптироваться к темноте, приток крови к глазам, замедляют ухудшение зрения у глаукомой, снимают усталость.

Людям, которые работают за компьютером каждый день, стоит добавить в рацион смородину для улучшения зрения. Доказано , что всего одна столовая ложка ягод черной смородины снижает усталость глаз уже через два часа.





Снижает стресс

Благодаря большому содержанию витаминов смородина помогает укрепить нервную систему и сосуды головного мозга. Если есть смородину регулярно, то улучшится память, легче будет справиться с психологическими нагрузками. Ее, например, советуют есть абитуриентам перед экзаменами.

Улучшает состояние кишечника

Смородина содержит витамин В, который помогает нормализовать работу кишечника. Также ягода богата фосфором, а он важен для производства энергии и роста костей.

Если регулярно есть смородину, то можно избавиться от изжоги, укрепить стенки сосудов, улучшить мышление.

Помогает похудеть

Смородина – низкокалорийная ягода, поэтому ее смело могут есть те, кто хочет сбросить вес. В 100 граммах смородины – 56 ккал, также она содержит клетчатку, полностью усваиваемую организмом. Благодаря этому быстро возникает чувство сытости.





Побочные эффекты смородины

Ягоды черной смородины и масло семян считаются безопасными, если не есть их в чрезмерном количестве. Однако смородина вызывает некоторые побочные эффекты, например, мягкий стул, легкая диарея и кишечные газы.

Также смородина может замедлить свертываемость крови, поэтому ее не советуют употреблять людям с нарушениями свертываемости крови или тем, кто собирается на операцию.

Не стоит увлекаться этой ягодой людям с низким давлением, поскольку она еще больше снизит его.

Также смородина может вызвать аллергию, поэтому беременным и тем, кто кормит грудью ребенка, нужно перед употреблением проконсультироваться с доктором.

Фото: pixabay

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