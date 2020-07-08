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Пьяный житель Мозыря разбил витрину аптеки. В ней не оказалось настойки календулы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре нетрезвый мужчина разнес витрину аптеки.
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Фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, разбил витрину и скрылся.
Очевидцы показали, куда побежал мужчина. Милиционеры нашли его у соседнего магазина, в котором мужчина также поругался с продавцом.
Ее некоторые люди, которые злоупотребляют спиртным, употребляют вместо алкоголя.
34-летний мужчина был задержан. По заключению экспертов, у него было 2,4 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Только в 2020 году мозырянин 10 раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного или появление в состоянии опьянения в общественном месте, а также за мелкое хулиганство и умышленное повреждение имущества.
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Новости Беларуси. В Мозыре нетрезвый мужчина разнес витрину аптеки. По информации МВД, происшествие случилось днем шестого июля. Поступил сигнал из аптеки по...
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