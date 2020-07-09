Черечень о расхождении данных ЦИК с данными штаба по числу подписей: Ситуация курьезная

Источник материала: Виртуальный Брест

Одновременно сложной и курьезной назвал ситуацию с количеством сданных и зарегистрированных ЦИК подписей Сергей Черечень. Об этом кандидат в кандидаты заявил в студии «Радыё Свабода».

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ситуация курьезная, ситуация сложная. В данном случае могу сказать только то, что наша команда очень хорошо отработала этот период сбора подписей.

Черечень заявил, что собрать 100 тысяч подписей было «не просто сложно, а архисложно», на сборщиков, когда они ходили по квартирам, вызывали милицию. Но они себя показали действительно как команда.

— Результат такой, что той цифры (количества подписей), которую мы подали в Центризбирком, ее абсолютно достаточно для регистрации меня в качестве кандидата в президенты. После проверки у нас 4% брака, соответственно, я считаю, есть шанс быть зарегистрированным.

Что касается цифры, озвученной ЦИК, то, по словам Черечня, «мы ее все видели, мы про нее все слышали, но я могу сказать так: лично через мои руки прошло 106 500 подписей, которые мы выверили, оценили и которые фактически я подал непосредственно в ЦИК».

— Поэтому это наша позиция, — подытожил Сергей Черечень.

От прямого ответа на вопрос, оказывалось ли на него давление после того, как были озвучены расхождения по цифрам, Черечень ушел.

— Я могу сказать так: мы, когда планировали кампанию, когда готовились, когда формировали штаб, прекрасно понимали, что будем сталкиваться с определенной проблематикой. Конечно, никто не ожидал, что эти выборы станут настолько жесткими, настолько беспринципными.

Он также добавил, что нынешняя кампания войдет в учебники по новейшей истории Беларуси «тем нонсенсом, который происходит».

На вопрос, собирается ли он опротестовывать количество неправомерно насчитанных ему подписей, Черечень ответил так:

— Сколько лет себя помню и сколько лет слежу за какими-то политическими процессами у нас в стране, и сам я в 2018 году участвовал в местной избирательной кампании, никто еще, по-моему, ничего не опротестовал. Если ЦИК что-то решил, доказать ему что-либо практически невозможно.

Он добавил, что важно работать на результат, в противном случае не стоит тратить на это время.

Напомним, накануне ЦИК сообщил, что команда Сергея Черечня собрала 149 750 подписей, действительными из них были признаны 143 109.