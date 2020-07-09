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Ночью в Могилёве в аварии погибла женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 июля около половины третьего ночи в Могилёве в ДТП погибла женщина.
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Также из машины была деблокирована женщина, она погибла.
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Новости Беларуси. 9 июля около половины третьего ночи в Могилёве в ДТП погибла женщина. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на улице Красного Флота....
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