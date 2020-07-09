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Ночью в Могилёве в аварии погибла женщина

09.07.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 июля около половины третьего ночи в Могилёве в ДТП погибла женщина.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на улице Красного Флота. Прибывшие спасатели извлекли из машины одного человека. У водителя травмы различной степени тяжести, он доставлен в больницу.

Также из машины была деблокирована женщина, она погибла.

На неделе в Калинковичах столкнулись Hyundai и Volkswagen. Пострадали три человека – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 9 июля около половины третьего ночи в Могилёве в ДТП погибла женщина. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на улице Красного Флота....
 
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