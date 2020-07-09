Ночью в Могилёве в аварии погибла женщина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 июля около половины третьего ночи в Могилёве в ДТП погибла женщина.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, авария случилась на улице Красного Флота. Прибывшие спасатели извлекли из машины одного человека. У водителя травмы различной степени тяжести, он доставлен в больницу.

Также из машины была деблокирована женщина, она погибла.