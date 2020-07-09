Кому не нужно соблюдать самоизоляцию после прибытия в Беларусь?

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, прибывая из которых не нужно соблюдать самоизоляцию.

Как сообщается на сайте Минздрава, из списка государств, в которых регистрируются случаи заболевания COVID-19, исключили еще 12 стран.

По данным на 8 июля 2020 года, из перечня исключили следующие страны:

Алжирская Народная Демократическая Республика;

Княжество Андорра;

Социалистическая Республика Вьетнам;

Республика Кипр;

Республика Куба;

Ливанская Республика;

Республика Маврикий;

Малайзия;

Новая Зеландия;

Республика Сан-Марино;

Королевство Таиланд;

Тунисская Республика.

Всем, кто прибудет оттуда в Беларусь, не нужно больше находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня въезда.

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