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Кому не нужно соблюдать самоизоляцию после прибытия в Беларусь?

09.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому не нужно соблюдать самоизоляцию после прибытия в Беларусь?

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, прибывая из которых не нужно соблюдать самоизоляцию.

Как сообщается на сайте Минздрава, из списка государств, в которых регистрируются случаи заболевания COVID-19, исключили еще 12 стран.

По данным на 8 июля 2020 года, из перечня исключили следующие страны:

Алжирская Народная Демократическая Республика; 

Княжество Андорра; 

Социалистическая Республика Вьетнам; 

Республика Кипр; 

Республика Куба; 

Ливанская Республика; 

Республика Маврикий; 

Малайзия; 

Новая Зеландия; 

Республика Сан-Марино; 

Королевство Таиланд; 

Тунисская Республика. 

Всем, кто прибудет оттуда в Беларусь, не нужно больше находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня въезда. 

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Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, прибывая из которых не нужно соблюдать самоизоляцию. Как сообщается на сайте Минздрава, из списка...
 
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