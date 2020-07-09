В Лондоне на дом упал строительный кран: один человек погиб

Источник материала: ОНТ

В Лондоне при падении строительного крана на двухэтажное жилое здание один человек погиб и пострадали ещё четверо.

Всё произошло на востоке города, сообщает Скотланд-Ярд. 20-метровый кран упал на строящееся здание, да ещё и задел жилой дом по соседству. Погибшая женщина обнаружена на первом этаже. Другим его жителям, чтобы выбраться, понадобилась помощь спасателей. Причина ЧП выясняется.

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