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В Лондоне на дом упал строительный кран: один человек погиб
Источник материала: ОНТ
В Лондоне при падении строительного крана на двухэтажное жилое здание один человек погиб и пострадали ещё четверо.
Всё произошло на востоке города, сообщает Скотланд-Ярд. 20-метровый кран упал на строящееся здание, да ещё и задел жилой дом по соседству. Погибшая женщина обнаружена на первом этаже. Другим его жителям, чтобы выбраться, понадобилась помощь спасателей. Причина ЧП выясняется.
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В Лондоне при падении строительного крана на двухэтажное жилое здание один человек погиб и пострадали ещё четверо. Всё произошло на востоке города, сообщает...
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